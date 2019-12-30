Он остановится на дозаправку на Аляске.

В США вылетел самолет с 240 американцами, эвакуированными из Уханя. Сначала борт совершит посадку в Анкоридже (Аляска), после чего направится в аэропорт Онтарио, Калифорния. Во время дозаправки пассажиров воздушного судна дополнительно проверят на коронавирус. Об этом сообщили личные источники в Госдепартаменте агентству Associated Press.

Рейс заказало правительство Америки. В Онтарио граждан США вновь ждет медицинское обследование. Пассажиров чартерного рейса могут продержать в изоляции до двух недель. О необходимости данной меры должны заявить в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Самолет с 240 американцами на борту вылетел рано утром в среду из китайского города, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, и находится на пути в США. Представитель Госдепартамента сообщил об этом агентству Associated Press.

Ранее Piter.tv писал о том, что Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров.

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