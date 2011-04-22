В США вагоны поезда с химическими веществами сошли с рельсов и загорелись

Загоревшие вагоны транспортировали безводный аммиак, серу и метанол.

На территории США вагоны товарного поезда, перевозившего опасные грузы, сошли с рельсов. Соответствующей информацией с журналистами The Associated Press поделились официальные источники. Известно, что инцидент произошел в штате Северная Дакота. В общей сложности повреждены 29 вагонов, в которых перевозились безводный аммиак, сера и метанол. После схода с железнодорожных путей воспламенилось от 10 до 15 вагонов.

Железнодорожные вагоны загорелись в пятницу в отдаленном районе Северной Дакоты... никто не пострадал, а угроза для тех, кто живет поблизости, кажется минимальной. публикация The Associated Press

Очевидцы заметили, что дым от горящих химических веществ мог сильно навредить жителям ближайших населенных пунктов, однако направление ветра шло в обратную сторону, что помогло людям оказались в безопасности. В материале издания отмечают, что воздействие высоких концентраций аммиака в воздухе может вызвать ожог глаз, носа, горла и дыхательных путей. Дополнительно среди последствий для здоровья называется слепота, повреждение легких и даже летальный исход.

В Ленобласти будут производить до 4 тысяч вагонов в год.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости