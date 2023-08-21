В Ленобласти будут производить до 4 тысяч вагонов в год

Новое производство обеспечит создание 600 новых рабочих мест.

Вагоны для перевозки зерна и полувагоны будут производиться в Волосовском районе Ленинградской области на базе Балтийского вагоноремонтного завода. Соглашение об инвестициях в размере 4,9 млрд рублей подписали на ПМЭФ-2024 Александр Дрозденко и представитель АО ХК "Новотранс" Вячеслав Петренко.

Возможность обслуживать вагоны в районе порта Усть-Луга, а теперь и возможность обеспечить грузоотправителей новыми вагонами будут служить бесперебойной работе транспортного кластера. Вячеслав Петренко

Новое производство обеспечит создание 600 новых рабочих мест. Планируется, что к 2030 году мощность завода составит 4 тысячи вагонов в год.

В 2023 году компания "Новотранс" ввела в эксплуатацию Балтийский вагоноремонтный завод по ремонту грузовых вагонов, соглашение о строительстве которого было подписано на ПМЭФ-2019.

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Фото: администрация Ленобласти