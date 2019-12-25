На данный момент в стране разгружаются 54 вагона с российским бензином марки АИ-92.

В Монголию прибыли 79 вагонов с российским бензином. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням. Его слова приводит ТАСС.

Дамдинням отметил, что республика увеличивает импорт бензина из РФ и КНР. По его словам, власти надеются вернуться к нормализации ситуации с дефицитом топлива к концу текущей недели. Он уточнил, что на данный момент разгружаются 54 вагона с российским бензином марки АИ-92.

Напомним, что в настоящее время на долю России приходится почти 99% поставок бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в Монголию.

Фото: pxhere.com