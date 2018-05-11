В США умерла от передозировки начинающая модель из Астрахани

Девушка познакомилась в баре с 41-летним врачом и решили продолжить вечер у него дома.

Во Флориде в США от передозировки наркотиков скончалась начинающая 18-летняя модель, уроженка Астрахани.

Ольга Лангиль приехала из России в надежде построить карьеру модели. А также, по словам друзей, устроилась помощницей на яхте. Девушка вела веселый образ жизни. Ходила на различные вечеринки и тусовки. 26 марта она познакомилась в спорт-баре с 41-летним врачом Навалом Парихом. После непродолжительного знакомства парочка решила продолжить вечер дома у врача.

На квартире у доктора они пили алкоголь и принимали психотропные вещества и наркотики, в том числе и кокаин. После пара занялась сексом и уснула. Утром Парих обнаружил девушку без признаков жизни. Он утверждает, что в какой-то момент ушел из спальни и уснул на диване. Ночью слышал, как девушка громко храпела. В крови у девушки обнаружили 4 вида наркотических веществ.

Полиция штата сообщает, что расследование ведется со всей тщательностью. Речи об умышленном убийстве речь не идет. Доктора временно отстранили от работы с пациентами. Друзья девушки не верят в случайность. Посольство России в США готовы оказать помощь родственникам девушки, если те к ним обратятся, хотя Ольга Лангиль не вставала на учет в консульство.

Видео: YouTube

Фото: ВК