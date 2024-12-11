В США ставки по ипотеке опустились до уровня конца 2024 года

Данные представлены госкорпорацией Freddie Mac.

Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до уровней, отмечавшихся властями в конце 2024 года. Такими данными поделились представители государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Эксперты указали, что средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг, 5 февраля, составляла 6,89 процентов годовых по сравнению с 6,95 процентами, которые фиксировались неделю назад. Годом ранее ставка находилась на отметке 6,64 процента.

Несмотря на то, что ставки выше прошлогоднего уровня, последние две недели число заявок на покупку умеренно превышает то, что мы видели год назад. Это указывает на некоторый скрытый спрос на рынке. Сэм Хатер, главный экономист Freddie Mac

Напомним, что Америка сейчас предоставляет своим жителям пятнадцатилетние ипотечные кредиты в среднем под 6,05% годовых против 6,12% неделей ранее. Годом ранее показатель составил 5,9 процента. В компании Freddie Mac рассчитывают средние ставки на основе данных от примерно от 80 организаций, которые предоставляют ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают при этом потенциальные комиссии и прочие выплаты, связанные с ипотекой.

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Фото: pxhere.com