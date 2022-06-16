В США сообщили, что РСЗО передадут Украине к концу месяца

Марк Милли рассказал, как происходит подготовка сил ВСУ к работе с американскими системами.

В США сообщили, что передадут Украине реактивные системы залпового огня американского производства к концу текущего месяца. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Марк Милли. Генерал выступил перед журналистами по итогам закрытого заседания в Брюсселе, посвященного предоставлению новой военной помощи киевскому режиму. По данным специалиста, Вашингтон отправит РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

К концу этого месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленные расчеты для оперативного задействования в обороне Украины. Марк Милли, генерал США

Марк Милли подчеркнул, что США совместно с международными союзниками готовит по одному взводу за раз. Такое решение позволяет военным из Пентагона убедиться в том, что украинские коллеги могут должным образом применять и поддерживать полученные системы в рабочем состоянии.

Генерал Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными.

Фото и видео: YouTube / NowThisNews

