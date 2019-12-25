Генерал Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

Глава КНШ США дал оценку Пентагона по пострадавшим и убитым солдатам ВСУ в рамках спецоперации России.

Председатель американского Комитета начальников штабов Марк Милли рассказал о том, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около 100 человек убитыми и примерно 100-300 ранеными. Соответствующее заявление генерал сделал по завершению закрытого заседания контактной группы в Брюсселе, посвященного предоставлению военной помощи киевскому режиму. Эксперт добавил, что те сведения о жертвах и пострадавших, которые презентуют СМИ, близки к оценкам Пентагона.

Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь. Марк Милли, генерал США

Журналисты спросили Марка Милли о том, думают ли в США, что ВСУ способны выдержать потери такого уровня. По мнению американского спикера, на текущий момент есть угроза самого существования страны. По словам генерала, способность выносить лишения и выдерживать потери прямо пропорциональны поставленной перед военными цели - выживании народа и государства.

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