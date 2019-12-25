Ллойд Остин сообщил о намерении Берлина предоставить украинской стороне РСЗО.

Глава Пентагона Остин: Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня. Соответствующее заявление американский министр по обороне сделал в рамках пресс-конференции в Брюсселе. Чиновник выступил перед журналистами по завершению третьего закрытого заседания Контактной группы по вопросу предоставления военной помощи Украине. Мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО под председательством Вашингтона.

Германия объявила сегодня о том, что передаст три системы залпового огня и боеприпасы для ракетных комплексов залпового огня. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал целью для Минобороны РФ защиту граждан Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию территории соседнего государства.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

