Ллойд Остин перечислил технику, которую получит Украина.

В Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи США Киеву. Ллойд Остин. Чиновник выступил в Брюсселе по завершению закрытого заседания контактной группы по оказанию военной поддержке Украине. По данным эксперта, Киев получит от стран Североатлантического военного альянса дополнительно две системы противокорабельных ракет "Гарпун", а также 18 гаубиц M777, 36 тысяч боевых снарядов с калибром 155 мм.

И мне особенно приятно объявить сегодня, что США предоставят Украине пакет помощи в области безопасности в размере $1 млрд…., который включает в том числе управляемые боеприпасы для РСЗО, тактические транспортные средства для их буксировки. Ллойд Остин, глава Пентагона

Также новый пакет помощи включает в себя около 650 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. На эти средства Киев получит две системы береговой обороны "Гарпун", тысячи радиостанций для засекреченной связи, приборов ночного видения, тепловизоров и оптических устройств.

Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие распространится по Европе.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

