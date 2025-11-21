В США скелет тираннозавра ушел с молотка за рекордные $50,13 млн

Ранее рекорд по стоимости останков динозавра оставался за скелетом стегозавра "Апекс", который финансист Кен Гриффин купил у Sotheby's в 2022 году за 44,6 миллионов долларов.

Скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) был продан в Нью-Йорке за 50 130 000 долларов. Речь идет о рекордной сумме для подобных лотов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители американского аукционного дома Sotheby"s. На сайте специалисты сообщили, что с молотка 14 июля ушел скелет тираннозавра, названного "Гас", по имени землевладельца в штате Южная Дакота, так как именно на его земельном участке и были обнаружены останки древнего ящера. Это произошло в 2021 году. Длина туловища хищника, жившего на Земле около 67 миллионов лет назад, составляет порядка 11,5 метров, а в высоту он порядка 3,8 метров. По мнению специалистов, "Гас" на момент своей смерти был очень крупной и взрослой особью. На его теле найдены отметины от укусов представителей его же вида. Перед аукционом стоимость лота оценивалась в диапазоне 20-30 миллионов долларов.

Напомним, что тираннозавры являются самыми крупными известными хищниками времен конца мелового периода. Эти животные населяли территорию будущей Северной Америки и многих других регионов планеты. В последние два десятилетия их предположительный облик радикально изменился. Ученые подтвердили данные о том, что эти ящеры были теплокровными существами. Их близкие родичи обладали перьями.

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Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / / Sotheby"s