Золотой унитаз "Америка" продали более чем за $12 млн на Sotheby's

Объект создан итальянским концептуалистом Маурицио Каттеланом.

Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота продан на аукционе за 12,1 миллионов долларов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители аукционного дома Sotheby"s в Нью-Йорке. На сайте специалисты сообщили, что с молотка ушел лот, созданный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Известно, что автор разработал два таких унитаза со смывными механизмами. Однако в 2019 году один из них украли из экспозиции, размещенной на территории дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир. Также иностранец Каттелан известен широкой публике арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который ушел с молотка в 2024 году на аукционе Sotheby"s за 6,2 миллиона долларов.

Напомним, что 7 ноября газета The New York Times сообщила своей аудитории, что управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" Стивен Коэн выставил на торги золотой унитаз. Ранее этот объект приобретался в галерее Marian Goodman. Сделка совершена в 2017 году.

Фото: YouTube / Sotheby"s