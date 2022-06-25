В США продали картину Климта за $236 млн

"Портрет Элизабет Ледерер" получил новый покупатель.

Работа австрийского художника-символиста Густава Климта под названием "Портрет Элизабет Ледерер" продана на торгах в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители американского аукционного дома Sotheby"s. На сайте специалисты сообщили, что с молотка ушел лот, который теперь считается самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо продавали на аукционах.

Напомним, что "Портрет Элизабет Ледерер" представляет из себя изображение дочери богатейших покровителей Густава Климта. Девушка нарисована в легком и украшенном узорами наряде. Австрийский художник создал картину за два года до своей гибели. Густав Климт является известным живописцем и одним из основоположников модерна. Он считается одним из основателей (в 1897 году) и президентом художественного объединения "Венский Сецессион". Широкой аудитории наиболее известны такие его работы "Поцелуй", "Юдифь и Олоферн" и "Портрет Адели Блох-Бауэр".

Фото: YouTube / Sotheby"s