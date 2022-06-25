  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В США продали картину Климта за $236 млн
Сегодня, 16:43
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В США продали картину Климта за $236 млн

0 0

"Портрет Элизабет Ледерер"  получил новый покупатель.

Работа австрийского художника-символиста Густава Климта под названием "Портрет Элизабет Ледерер" продана на торгах в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители американского аукционного дома Sotheby"s. На сайте специалисты сообщили, что с молотка ушел лот, который теперь считается самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо продавали на аукционах.

Напомним, что "Портрет Элизабет Ледерер" представляет из себя изображение дочери богатейших покровителей Густава Климта. Девушка нарисована в легком и украшенном узорами наряде. Австрийский художник создал картину за два года до своей гибели.  Густав Климт является известным живописцем и одним из основоположников модерна. Он считается  одним из основателей (в 1897 году) и президентом художественного объединения "Венский Сецессион". Широкой аудитории наиболее известны такие его работы  "Поцелуй", "Юдифь и Олоферн" и "Портрет Адели Блох-Бауэр". 

Золотой унитаз "Америка" продали более чем за $12 млн на Sotheby"s.

Фото: YouTube / Sotheby"s

Теги: sotheby's, аукционный дом, густав климт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии