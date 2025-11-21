AFP: картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн

Ранее статус дорогостоящей картины, написанной женщиной, принадлежал картине "Дурман/Белый цветок №1".

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало был продан 20 ноября на аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке за рекордную для женщин сумму в 54,6 миллионов долларов. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители американского аукционного дома Sotheby"s. На сайте специалисты сообщили, что шедевр под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд. Ранее лидером являлась работа американки Джорджии О"Кифф. В 2014 году ее картина под названием "Дурман/Белый цветок №1" (1932 год) ушла с молотка за 44,4 миллиона долларов.

Согласно предварительным сентябрьским оценкам от аналитиков, автопортрет Кало оценивался в 40-60 миллионов долларов.

В США продали картину Климта за $236 млн.

Фото и видео: YouTube / Sotheby"s