Foreign Affairs рассказали об успехах ВС РФ на поле боя.

Москва извлекла уроки из регионального конфликта на Украине и усовершенствовала российскую армию. Таким мнением поделились иностранные журналисты из издания Foreign Affairs. В американском СМИ уточнили, что Кремль незаметно для западных политических элит сформировал сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и солдат на всех уровнях командования. В результате такой слаженной работы внедряется новая тактика на поле боя, закрепленная в учебных программах и боевых руководствах России, а также появляется более совершенное оружие, в частности беспилотные летательные устройства (БПЛА).

Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам. публикация в Foreign Affairs

По мнению журналистов статьи, теперь Украина может столкнуться с еще большими потерями и трудностями. В материале говорится о том, что страну ждут новые поражения на поле боя в ближайшие месяцы. Вооруженным силам Украины якобы придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками со стороны российских дронов.

