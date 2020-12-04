Информация о пострадавших уточняется.

В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу. Об этом рассказали представители телеканала NBC со ссылкой на власти штата Миннесота. По данным СМИ, инцидент произошел с одномоторным самолетом Bellanca Viking на автомобильной магистрали Interstate 35 около города Арден-Хилс вечером 3 декабря.

У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало офис шерифа округа Рамси

Правоохранительные органы отметили, что на некоторое время движение по магистрали было нарушено. Сейчас эксперты устанавливают причины экстренной посадки самолета.

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Видео: YouTube / MN Traffic Gal - Severe Weather, Police & Safety