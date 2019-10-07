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В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море

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Американцы будут чаще тренировать бойцов НАТО в регионе и установят ПВО.

Аналитический центр США опубликовал доклад со стратегией "сдерживания" России. План разработан относительно ситуации с Черным морем. Авторы проекта обеспокоены возрастающим влиянием России в данном регионе. 

По мнению иностранных  политиков, боевые силы страны нарастили мощь в Южном военном округе. Российская армия модернизировала Черноморский флот. В Америке предлагают разместить в регионе ПВО и береговые ракеты на территории румынии и Болгарии. Специалисты хотят расширить учения НАТО и оказать больше помощи Украине и Грузии в военном обеспечении и оборонной технике.

Ранее Piter.tv писал о том, что генерал США пожаловался блокировку Россией Черного моря для учений НАТО.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: нато, пво, сша, черное море
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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