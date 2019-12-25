В США разработали определяющую наличие коронавируса маску

В маску вшили миниатюрный съемный датчик.

Специалисты из Массачусетского технологического института и из Гарвардского университета создали прототип маски миниатюрным съемным датчиком, который способен выявить, заражен ли коронавирусом надевший маску человек. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

Отмечается, что датчик может определить, заражен ли коронавирусом человек, уже через 1,5 часа ношения маски. При желании эти показания для окружающих видны не будут.

В статье говорится, что датчики начали разрабатывать несколько лет назад. Причем они уже применялись для выявления зараженных Эболой и Зикой.

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Фото: pixabay