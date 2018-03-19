В США разбился насмерть воздушный акробат Cirque du Soleil

В сети опубликовано видео момента падения 38-летнего воздушного гимнаста.

Во время выступления один из воздушных акробатов знаменитого на весь мир цирка Cirque du Soleil упал и погиб.

38-летний артист цирка Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с большой высоты и рухнул на арену. Второго гимнаста спустили вниз, а к пострадавшему тут же подбежали люди с носилками. Гимнаста в срочном порядке госпитализировали в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался.

У Яна Арно 15-летний стаж выступлений в качестве воздушного гимнаста. Трюк, во время которого он сорвался, не считается среди коллег сложным.

Видео: YouTube/International News 3

Фото: Instagram/yannarnophoto