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Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства
Сегодня, 7:51
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Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства

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Глава РФ напомнил о проблеме с "Цирком дю Солей".

Российский президент Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову  подумать о новых видах циркового искусства в стране. Соответствующее поручение чиновница получила в рамках проведения оперативного заседания с членами правительства при участии главы государства. Лидер РФ призвал коллег задуматься о новых формах, которые бы учитывали ситуацию с "Цирком дю Солей", который перестал работать в пандемию коронавирусной инфекции. 

Сейчас "Дю Солей", как вы сказали, прекратил существование… Вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно?

Владимир Путин, президент РФ

Также Ольга Любимова отметила, что "Росгосцирк" "радует" министерство по культуре РФ. По мнению специалиста, самое главное в вопросе развития данной организации является укрепление материально-технической базы, поддержка  творческих коллективов структуры.

В Петербурге пройдет международный фестиваль циркового искусства.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, минкульт, ольга любимова, цирк, цирк дю солей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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