Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства

Глава РФ напомнил о проблеме с "Цирком дю Солей".

Российский президент Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову подумать о новых видах циркового искусства в стране. Соответствующее поручение чиновница получила в рамках проведения оперативного заседания с членами правительства при участии главы государства. Лидер РФ призвал коллег задуматься о новых формах, которые бы учитывали ситуацию с "Цирком дю Солей", который перестал работать в пандемию коронавирусной инфекции.

Сейчас "Дю Солей", как вы сказали, прекратил существование… Вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно? Владимир Путин, президент РФ

Также Ольга Любимова отметила, что "Росгосцирк" "радует" министерство по культуре РФ. По мнению специалиста, самое главное в вопросе развития данной организации является укрепление материально-технической базы, поддержка творческих коллективов структуры.

В Петербурге пройдет международный фестиваль циркового искусства.

Фото и видео: Kremlin.ru