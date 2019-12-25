В Петербурге пройдет международный фестиваль циркового искусства

После отказа организаторов всемирного 45-го юбилейного шоу из Монте-Карло принять российских артистов Минкульт РФ решил провести фестиваль в Северной столице.

В Государственном цирке Петербурга имени Чинизелли пройдет международный фестиваль циркового искусства в этом году. После отказа организаторов всемирного 45-го юбилейного шоу из Монте-Карло принять российских артистов Минкульт РФ решил провести его в Северной столице.

Как рассказала глава федерального ведомства Ольга Любимова в своем телеграм-канале, подобные запреты "лишь разрушают отношения взаимного сотрудничества, сложившиеся между нашими культурами за многие годы". Так, к участию будут приглашены все страны, где развивается цирковое искусство. Даты объявят позже.

Ранее мы писали, что в 22 года умерла звезда "Ночного дозора" тигрица Шакира. Также хищница выходила на сцену Михайловского театра с начала премьеры балета "Спартак" в 2008 году.

Фото: Piter.tv

