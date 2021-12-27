В 22 года умерла звезда "Ночного дозора" тигрица Шакира

Также хищница выходила на сцену Михайловского театра с начала премьеры балета "Спартак" в 2008 году.

Стало известно о смерти 22-летней тигрицы Шакиры, на счету которой более 150 ролей в кино и рекламе. Об этом сообщила пресс-служба Михайловского театра.

С грустью сообщаем о смерти самой необычной приглашённой артистки нашего театра – 22-летней тигрицы Шакиры. пресс-служба Михайловского театра

В частности, тигрица снималась в фильме "Ночной дозор", принимала участие в съёмках шоу "Цирк со звёздами". Шакира представляла на подиуме "Хьюго Босс" и позировала для Зураба Церетели.

Хищница выходила на сцену Михайловского театра с начала премьеры балета "Спартак" в 2008 году.

Фото: ВКонтакте / Михайловский театр