В 22 года умерла звезда "Ночного дозора" тигрица Шакира

Стало известно о смерти 22-летней тигрицы Шакиры, на счету которой более 150 ролей в кино и рекламе. Об этом сообщила пресс-служба Михайловского театра.
С грустью сообщаем о смерти самой необычной приглашённой артистки нашего театра – 22-летней тигрицы Шакиры.
пресс-служба Михайловского театра
В частности, тигрица снималась в фильме "Ночной дозор", принимала участие в съёмках шоу "Цирк со звёздами". Шакира представляла на подиуме "Хьюго Босс" и позировала для Зураба Церетели.
Хищница выходила на сцену Михайловского театра с начала премьеры балета "Спартак" в 2008 году.
Фото: ВКонтакте / Михайловский театр
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