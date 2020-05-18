Опубликовано видео крушения самолета пилотажной группы "Снегири" в Канаде, где погиб пилот

Обломки самолета упали на жилой дом. Второй пилот смог катапультироваться и с травмами находится в больнице.

В Канаде при крушении самолета погибла женщина - пилот, второй член экипажа выжил.

ТАСС со ссылкой на издание CTV сообщает, что в воскресенье сразу после вылета самолета пилотажной группы "Снегири" из аэропорта города Камлупса (провинция Британская Колумбия) самолет рухнул на жилой дом. Один из пилотов смог катапультироваться и получил травмы. Второй пилот погиб. По данным издания погибший пилот - женщина.

Очевидцы сняли на видео момент крушения самолета. Прежде чем упасть, самолет поднялся высоко в небо, а затем фюзеляжем вниз начал падать на населенный пункт. Также видно, что самолет начал дымиться еще в небе.

Видео: Youtube/Lil Bukkit