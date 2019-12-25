Пентагон раскрыл данные о зараженных на 150 военных базах в 41 штате США.

В США раскрыты масштабы эпидемии коронавируса на военных базах. Журналисты американского Newsweek получили эксклюзивные сведения из пентагона о статистике заражений. По данным издания, военнослужащие в 41 штате на 150 базах подхватили инфекцию. За последнюю неделю количество случаев заражения COVID-19 увеличилось в два раза, достигнув показателя в 3 тысячи пациентов.

По мнению Newsweek "географический охват" говорит о том, что распространение пандемии не идет на спад и не показывает признаки ослабления. По сведениям от Пентагона, больше всего от инфекции пострадали представители ВМС США. Следующими в списке идут военные из военно-воздушных сил и морской пехоты. Также большое количество зараженных наблюдается среди гражданских лиц, которые работают на Пентагон, семьях военных и подрядчиков, которые трудятся на военных объектах.

На данный момент Пентагон объявил о вынужденной остановке призыва новобранцев, а также базовой подготовки солдат.

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt.