Дуглас Макгрегор рассказал о судьбе ВСУ.

В США бывший американский советник главы министерства по обороне, полковник в отставке Дуглас Макгрегор раскрыл судьбу 30 тысяч иностранных наемников, воюющих за режим Владимира Зеленского. В эфире собственного YouTube-подкаста эксперт заявил о том, что российские Вооруженные силы ликвидируют всех тех, кто кто принял решение вступить в ряды Вооруженных мил Украины и противостоит Москве в зоне проведения специальной военной операции.

Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. <…> Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях. Дуглас Макгрегор, полковник США

Напомним, что несколько дней назад полковник сообщил журналистам о крахе обороны ВСУ на южном направлении СВО. Благодаря современной тактике российской армии, которая применяет мощную разведку и наведение на цели, Москве удается продавить фронт боевых действий и продвигаться вперед.

Экс-советник Пентагона сообщил о развале фронта на юге Украины.

Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor