Дуглас Макгрегор рассказал о просчетах стратегии Киева.

Бывший американский советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил о развале южного фронта на Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины. В эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера эксперт заметил что российские войска показывают ы ходе своей специальной военной операции правильную тактику боя и стратегии.По мнению специалиста, любой человек, который наблюдает за развитием ситуации, начинает прекрасно понимать тот факт, что характер военных действий в мире начинает значительно изменяться, так как бронированная техника постепенно утрачивает значение.

Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части. Дуглас Макгоегор, экс-чиновник Пентагона

По мнению Дугласа Макгрегора, дальше доминировать на поле брани будут разведывательные управления, средства наблюдения и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению. По мнению эксперта, именно эти подходы наносят наибольший ущерб оппонентам.

Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner