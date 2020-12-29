В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

В США проверяют публикацию экс-советника Путина Андрея Илларионова о штурме Капитолия. Проверку начал институт Катона, в котором Илларионов работал старшим научным сотрудником.
Илларионов опубликовал свою запись, вызвавшую скандал, на своей странице в "Живом Журнале". Публикация, по мнению администрации института, содержит изложение конспирологических теорий о выборах 2020 года в США, а также защищает сторонников Дональда Тампа, которые пытались взять Капитолий штурмом.
Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть безоговорочно отвергнуто.
цитата из сообщения института Катона
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Фото: pixabay.com
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