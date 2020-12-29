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В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия
Сегодня, 13:45
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matveyvn

В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

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Публикация, по мнению администрации института, содержит изложение конспирологических теорий о выборах 2020 года.

В США проверяют публикацию экс-советника Путина Андрея Илларионова о штурме Капитолия. Проверку начал институт Катона, в котором Илларионов работал старшим научным сотрудником.

Илларионов опубликовал свою запись, вызвавшую скандал, на своей странице в "Живом Журнале". Публикация, по мнению администрации института, содержит изложение конспирологических теорий о выборах 2020 года в США, а также защищает сторонников Дональда Тампа, которые пытались взять Капитолий штурмом.

Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть безоговорочно отвергнуто.

цитата из сообщения института Катона

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции.

Фото: pixabay.com

Теги: протесты в сша, сша, штурм капитолия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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