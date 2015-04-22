В США пронесся смертоносный торнадо. Погибли более 80 человек

Город Мэйфилд получил наибольший ущерб. Там не только обрушилась крыша свечного завода, но и разрушены полицейский участок, пожарная станция, многие жилые дома.

На США обрушился мощный торнадо, который унес жизни более 80 человек. Губернатор штата Кентуки Энди Бешир не исключает, что число жертв стихийного бедствия может вырасти. Завалы ещё не разобраны. Так, например, восемь человек погибли на свечной фабрике в городе Мэйфилд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании-оператора предприятия Боба Фергюсона.

Фергюсон подчеркнул, что во время торнадо на территории производства находилось около 110 сотрудников. Однако, цифры пока гораздо меньше. Руководство фабрики надеется, что кого-то из восьми пропавших еще удастся найти.

Общее число жертв в ряде штатом США превысило 90 человек. Город Мэйфилд получил наибольший ущерб. Там не только обрушилась крыша свечного завода, но и разрушены полицейский участок, пожарная станция, многие жилые дома.

Ранее мы сообщили, что появились фотографии и видео последствий разрушительного торнадо в Соединенных Штатах.

Видео: Youtube/Global News