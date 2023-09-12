Скотт Риттер рассказал о том, к чему приведет контроль Киева над территориями Донбасса.

Перед началом регионального конфликта на Украине российский президент Владимир Путин говорил о новой системе европейской безопасности, но политика из Москвы не захотели слушать. Об этом напомнил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Massachusetts Peace Action. Иностранец уточнил, что в том случае, если Вашингтон не учтет позицию Кремля по вопросу расширению НАТО, то миру будет грозить катастрофа.

Йенс Столтенберг и члены НАТО не приняли идею возвращения к границам 1997 года. Это было последним предупреждением России. Можно ли было договориться, можно ли было провести переговоры? Мы не знаем, потому что мы даже не попробовали. Мы закрыли эту тему с самого начала. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик США призвал западное общество задуматься о том, чего они коллективно добиваются совместно с НАТО, что они говорят о победе киевского режима и что под собой подразумевает установление контроля Украины над территориями, которые Россия считает своими землями. Скотт Риттер заметил, что процесс захвата этих территорий вплоть до Крыма создаст экзистенциальную угрозу для России, что автоматически вызовет российский ядерный ответ".

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Фото и видео: YouTube / Massachusetts Peace Action