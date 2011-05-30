Сенатор Риш предложил наделить Байдена дополнительными полномочиями если он использует все возможные средства для помощи Украине.

Американский сенатор Джим Риш представил "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны", в котором предлагается объявить Россию "спонсором терроризма". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте комитета сената Соединенных Штатов по международным отношениям.

В документе указывается, что законодатели учитывают "наращивание" наращивания числа российских военнослужащих на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой "вторжения в середине января".

Пока администрация США бездействовала, я представил законопроект, который обеспечит немедленную материальную поддержку Украине. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать реакции на российскую агрессию. Конгресс должен продолжать оказывать решительную поддержку украинскому народу и его праву на суверенитет и самооборону. Джим Риш, сенатор

Согласно "Акту", для Украины предлагается выделить на следующий год 450 миллионов долларов. Помимо этого, предложено предоставить президенту США Джо Байдену дополнительные полномочия, если он использует все возможные средства для помощи Киеву. Также сенаторы предложили ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток – 2".

Ранее на Украине признали бесполезность санкций против России.

Фото: pixabay.com