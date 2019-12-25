В США после ЧП с боевой машиной амфибией 1 военный погиб и 8 пропали без вести

ЧП произошло у берегов Калифорнии.

В США один военный погиб и восемь пропали без вести из-за аварии с машиной амфибией.

Издание "businessinsider.com" со ссылкой на Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США сообщает, что во время плановых учений произошла авария с штурмовой машиной амфибией у побережья штата Калифорния.

Во время ЧП один военный погиб, 8 человек пропали без вести. Еще два человека получили ранения.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы при поддержке Военно-Морского Флота и береговой охраны. Поиски ведутся с помощью 4 вертолетов и кораблей ВМФ.

Причины и обстоятельства ЧП на данный момент неизвестны.

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Фото: businessinsider.com