Военные из Ленобласти погибли в ходе спецоперации на Украине

Ушли из жизни двое российских бойцов.

Двое военнослужащих из Ленинградской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе региона сегодня, 26 июня.

Соболезнования родным и близким бойцов принес губернатор Александр Дрозденко. Воины Даниил Чистяков и Сергей Шалунов погибли в ходе выполнения специальных задач.

Родным и близким героев сегодня соболезнуют все ленинградцы! Светлая память! Александ Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее на Piter.tv: жители Донецка возложили цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.

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