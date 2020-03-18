Военные из Ленобласти погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое военнослужащих из Ленинградской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе региона сегодня, 26 июня.
Соболезнования родным и близким бойцов принес губернатор Александр Дрозденко. Воины Даниил Чистяков и Сергей Шалунов погибли в ходе выполнения специальных задач.
Родным и близким героев сегодня соболезнуют все ленинградцы! Светлая память!
Александ Дрозденко, губернатор Ленобласти
Ранее на Piter.tv: жители Донецка возложили цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.
Фото: Pexels
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