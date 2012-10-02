Люди стоят в очереди с раннего утра.

Жители Донецка возложили цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко. Сегодня, 26 июня, ему бы исполнилось 46 лет. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Политик погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. На месте гибели Захарченко установлен мемориальный комплекс. С самого утра жители Донецка стоят в очереди, чтобы возложить к нему гвоздики и розы.

Ранее на Piter.tv: Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино 25 июня контролируются ЛНР.

Видео: Telegram / РИА Новости