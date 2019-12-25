В США отозвали почти 1 млн бутылок "взрывающегося" просекко

Власти рекомендовали обратиться в Ethica Wines за компенсацией.

Компания F&F Fine Wines Internationa, торгующая под брендом Ethica Wines, отозвала в США почти 1 млн бутылок "взрывающегося" просекко. Об этом сообщает издание The Drinks Business.

По информации источника, поступили сообщения о том, что бутылки Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG "взрывались". В некоторых случаях люди получали травмы. Комиссия по безопасности потребительских товаров США предупредила, что "лопнуть" могут даже нераспечатанные бутылки просекко.

Власти США рекомендовали не открывать такие бутылки и обратиться в Ethica Wines за компенсацией. В сети магазинов Costco, где продавали просекко, попросилине возвращать бутылки "по соображениям безопасности".

Фото: pxhere.com