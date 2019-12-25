В России могут начаться онлайн-продажи алкоголя и сигарет

Эксперты объяснили, что эксперимент начнется с реализации через интернет энергетиков.

Дистанционная продажа российского вина по биометрии может начаться в России в 2026 году, а всей алкогольной продукции и сигарет - в 2027 году. Такой комментарий сделал заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик, выступая на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail. Эксперт заметил, что эксперимент реализации данных категорий товаров через интернет начнется с энергетических напитков.

То есть он начинается уже сейчас. В 2026 году предполагается распространить эксперимент в случае успешности на российское вино. <…> А дальше мы уже посмотрим на алкоголь и табак без каких-либо ограничений, но это уже 2027 год. Это примерный правовой трек, который мы видим. Владислав Святик, эксперт

Согласно презентации проекта, старт пилота продаже российского вина на онлайн-площадках запланирован на второй квартал 2026 года, а онлайн-продажа алкоголя и сигарет - на четвертый квартал 2027 года. Генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий ранее уведомил СМИ, что профильный центр прорабатывает создание сервиса по дистанционной продаже энергетиков и российского вина. В сентябре текущего года заместитель министра по финансам Алексей Сазанов рассказал прессе о том, что информации о разрешении на территории страны онлайн-торговли алкоголем пока что у властей нет.

