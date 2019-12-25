Регулятор Техаса вынес предложения по поддержке местных американских компаний.

В США отказались сокращать добычу нефти. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора - железнодорожной комиссии Техаса. Представители нефтяной отрасли штата не планируют вводить пропорциональное сокращение добычи нефти для местных компаний. Вместо этого регулятор собирается поддерживать американских бизнесменов, которые ежедневно добывают до тысячи баррелей топлива. Регулятор заявил, что с компаний будет снят ряд ограничений, касающихся консервации и открытия новых скважин. Местным бизнесменам разрешили размещать нефтяные запасы в альтернативных хранилищах.

Данные условия поддержали два из трех членов комиссии. Они считают, что американские компании сами могут решать, следует ли им сокращать производство, а также поможет ли этот способ для того, чтобы сохранить свои позиции на нефтяном рынке. Данное решение подверг критике третий член комиссии Райан Ситтон. Он уверен, что регулятор не смог выполнить свою работу из-за политического вмешательства. Специалист ранее выступал за совокупное ограничение добычи нефти в мире на 20 миллионов баррелей ежесуточно. Этого невозможно достигнуть без участия США.

Эксперт Forbes оценил шансы РФ справиться с нефтяным кризисом.