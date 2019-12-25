В МВБ заявили, что местные СМИ работают на власти.

В США обвинили Россию, КНР и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19. Такое заявление сделали представители министерства внутренней безопасности (МВБ). Они утверждают, что связанные с властями РФ СМИ публикуют заведомо ложные сведения, связанные с вакцинами от коронавируса и самой инфекцией. Это заявление размещено на официальном сайте ведомства.

В документе специалисты приводят собственные оценки по поводу имеющихся для американской безопасности угроз в террористической сфере. По версии МВБ, страны из числа противников Вашингтона активизировали свою деятельность в попытке посеять разногласия. Однако доказательства данной версии событий не приводятся.

К примеру, связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин, в некоторых случаях усиливая призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения. заявление МВБ США

Напомним, что глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от ковида. Чиновник подчеркнул, что подобные обвинения Москва считает полным абсурдом.

Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС.

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