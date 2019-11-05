Американский военные знают о своих слабых местах.

В США назвали отстающую от России военную сферу. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на материал издания Breaking Defence. Местные военнослужащие заявили, что радиоэлектронная борьба (РЭБ) против Москвы или Пекина сейчас невозможна. По словам полковника ВС США Гари Лайка, страна отстает именно в данной отрасли. Он оценил развитие направления как "медленное".

Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с Электромагнитным спектром, я бы ответил, что "нет" прокомментировал спикер

Среди упущений руководства специалист назвал то, что солдаты не отключают мобильные устройства. Из-за этого армия попадает под удар, так как сама выдает противнику свое местоположение. Часто бойцы забывают заранее создавать резервные каналы связи на случай заглушки сигнала. Эти промахи не может не заметить российское правительство. В свою очередь Кремль обладает электронными глушителями. Для противодействия американцам необходимо научиться усложнить требования к регуляторам процесса, которые связаны с временем работы и мощности оборудования.

Ранее Piter.tv писал о том, что армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The U.S. Army