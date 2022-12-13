Джон Дуган рассказал о независимых медиа на территории США.

В США начали понимать, что страна начала третью мировую войну. Соответствующее заявление сделал бывший американский морпех. Таким образом Джон Дуган ответил на вопрос ведущего проекта "Соловьев Live" о том, понимают ли граждане США, что по сути Вашингтон практически начал третью мировую войну.

Я думаю, многие люди начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле на Украине. Джон Дуган, экс-морпех США

Иностранный эксперт добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине. Однако сейчас на Западе все больше появляется независимых каналов, благодаря работе которых граждане страны могут узнать о реальном положении дел с киевским режимом и боевых действиях в регионе.

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live