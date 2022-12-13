Джон Дуган призвал Конгресс США отказаться от финансирования ВСУ.

Бывший американский морпех рассказал о том, что власти США наживаются на эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал иностранный эксперт Джон Дуган в эфире проекта "Соловьев Live". Специалист объяснил, что западные предприятия делают миллиарды долларов на региональном кризисе, поэтом у он завершится только тогда, когда местный Конгресс перестанет выдавать денежные средства в качестве военной помощи киевскому режиму. Он призвал законодателей престать финансировать боевые действия не быть наивными. Таки образом гость программы ответил на вопрос ведущего о том, когда Вашингтон перестанет толкать украинские власти в военное пекло.

Компании из сферы нефти и газа также делают миллиарды долларов на этом, как сейчас, после подрывов "Северных потоков", когда американские компании поставляют сжиженный газ в Европу. Джон Дуган, экс-морпех США

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live