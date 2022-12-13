Экс-советник Пентагона Макгрегор: слова Столтенберга говорят о нехватке патронов для ВСУ

Дуглас Макгрегор рассказал об истощении оборонных запасов Запада.

В США заговорили об отступлении Вооруженных сил Украины после предупреждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении запасов международных союзников из-за ситуации в регионе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал эксперт, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он напомнил об отчаянном положении киевского режима, так как текущие темпы расходов боеприпасов во много раз превышают скорость их изготовления на Западе. Это приводит к чрезмерной нагрузке на обронную промышленность.

У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены. Дуглас Макгрегор, эксперт

Полковник в отставке США считает, что в словах генсека Североатлантического военного альянса кроется сигнал о нарастающей проблеме среди партнеров Вашингтона из-за неспособности восполнить необходимые запасы блока. Дуглас Макгрегор полагает, что это может привести к тому, что в скором времени помощь Киеву может быть пересмотрена Западом.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom