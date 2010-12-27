В Бостоне из-за возгорания на борту совершил вынужденную посадку самолёт

На борту самолета рейсом из Нью-Йорка в Лондон произошло задымление.

В США совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Virgin Atlantic из-за задымления во время полета.

Самолет летел рейсом из Нью-Йорка в Лондон, когда в салоне произошло сильное задымление. По предварительным данным, загорелся аккумулятор от телефона одного из пассажиров. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Бостона. Погибших и пострадавших нет.

Огонь был потушен силами экипажа. При приземлении все 217 пассажиров были эвакуированы, сейчас они ожидают отправки к месту назначения другими рейсами.

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Фото: News Oldins