Там можно будет разместить 23 миллиона баррелей.

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что министерство энергетики Штатов заключило с нефтяными фирмами договор, по которому они смогут использовать хранилища стратегического резерва. Там можно будет разместить 23 миллиона баррелей нефти. По мнению министерства, этого хватит примерно на год.

Однако авторы материала отмечают, что частные компании уже направили на хранение в резерв больше миллиона баррелей.

Соглашение Минэнерго США с нефтяными компаниями заключили из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке, где сейчас наблюдается переизбыток сырья.

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