При этом в Средиземноморских странах российская марка продаётся со скидкой в 1,25 доллара за баррель.

Urals стал дороже североморской нефти. Теперь российская нефть обогнала в цене марку Brent. Об этом сообщает агентство Argus Media.

В последнее время российская нефть Urals подорожала на 1,05 доллара за баррель. Теперь её цена - 16,39 доллара. Так российская нефть стала стоить дороже Brent"а на 0,2 доллара.

При этом в Средиземноморских странах российская марка продаётся со скидкой в 1,25 доллара за баррель. Там её стоимость снизилась до 14,94 доллара за баррель.

Ранее цена нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррель.