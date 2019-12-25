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Urals стал дороже североморской нефти
Сегодня, 17:35
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matveyvn

Urals стал дороже североморской нефти

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При этом в Средиземноморских странах российская марка продаётся со скидкой в 1,25 доллара за баррель.

Urals стал дороже североморской нефти. Теперь российская нефть обогнала в цене марку Brent. Об этом сообщает агентство Argus Media.

В последнее время российская нефть Urals подорожала на 1,05 доллара за баррель. Теперь её цена - 16,39 доллара. Так российская нефть стала стоить дороже Brent"а на 0,2 доллара.

При этом в Средиземноморских странах российская марка продаётся со скидкой в 1,25 доллара за баррель. Там её стоимость снизилась до 14,94 доллара за баррель.

Ранее цена нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррель.

Теги: urals, нефть, цены на нефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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