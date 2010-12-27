В США бабушка подарила внучке книжку про матерящихся животных

В США пожилая женщина случайно подарила ребенку книгу для взрослых

Мать шестилетней девочки поделилась на свей странице в Twitter историей о том, как ее мама купила внучке детскую, как ей казалось, книжку под безобидным названием «Если бы животные могли говорить» (If animals could talk). В какой-то момент Эммерсин Тиффани обратила внимание на странную книгу дочери и обнаружила, что почти все ее герои используют нецензурную лексику.

Как оказалась, животные в книге правда говорящие, но только книга эта предназначалась для взрослых. Медведь, например, жалуется на проблемы с запрещенными препаратам, ламантин грубо подвергает критике любителей прокатится на водных видах транспорта, а кенгуру ругается на тщетные попытки найти ключи.

По словам мамы девочки, они с мужем хорошо посмеялись, в отличии от бабушки, которой стало очень стыдно за свою оплошность.

Фотографии Тиффани быстро разошлись по интернету, и ей написал даже один из соавторов взрослой книжки, отметив хороший вкус пожилой женщины. Также благодаря такому забавному случаю Тифани повычила продажи матершинной книги.

Фото: twitter / Tiffany1985B