Мэри Пэт Глисон ушла на 70-м году жизни.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в США от рака умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон. Об этом сообщает издание Variety.

Менеджер актрисы заявил, что она долгие годы боролась с раковой опухолью. Мэри Пэт Глисон ушла на 70-м году жизни.

Мэри Пэт Глисон снялась более чем в 160 фильмах и сериалах. Она известно по работам в таких ситкомах, как "Друзья", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки" и "Анатомия страсти". Также актриса играла в фильме "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки" и "Брюс Всемогущий".

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США.

Фото:кадр из сериала "Друзья"