В СПбГУ появится стипендия имени Людмилы Вербицкой

Стипендию смогут получить студенты и аспиранты любых направлений.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой, она входила в план мероприятий по увековечению памяти профессора и президента вуза. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу университета.

Стипендию планируют вручать студентам и аспирантам любых направлений обучения, если они показали высокие результаты в области изучения аспектов русского языка. Соответствующее решение приняли в ходе ректорского совещания в СПбГУ.

Людмила Вербицкая возглавляла университет с 2008 по 2019 год, признана выдающимся советским и российским лингвистом-русистом. Профессор ушла из жизни в минувшем ноябре после продолжительной болезни.

Ранее мы рассказывали, что кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой.

Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"