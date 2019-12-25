Предложение было поддержано ученым советом СПбГУ на заседании 23 декабря 2019 года.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Известно, что соответствующие изменения были одобрены ученым советом СПбГУ на заседании 23 декабря 2019 года. Известно, что в СПбГУ также задумались о стипендии им. Вербицокой. Стипендию планируется выделять тем факультетам, которые были учреждены Людмилой Алексеевной. Также СПбГУ намерен создать стипендия, посвященная русскому языку. Она будет распространяться на все факультеты.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября ушла из жизни бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая. Ей было 84-года. Известно, что долгое время женщина боролась с онкологией.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге представили макет памятника погибшим при исполнении.

Фото:ВКонтакте / "СПбГУ"