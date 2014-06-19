В СПбГУ рассказали о популярности курса о новейшей истории Украины

В первые два дня на курс новейшей истории Украины записались 250 человек.

В первые два дня на курс новейшей истории Украины записались 250 человек. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказали в ходе ректорского совещания СПбГУ.

Среди других программ вуза новый курс занял первое место по приросту аудитории. На сайте вуза отметили, что на онлайн-курс "Китайский язык для начинающих", который запустили осенью 2017 года, в настоящее время записано 85 735 слушателей. Он входит в топ-10 самых популярных курсов платформы, записалось за неделю 227 слушателей. Также на новый онлайн-курс СПбГУ "Психология" запись открыли 28.02.22 в настоящее время записались 1027 слушателей — 163 слушателя за неделю.

Напомним, что полиция проверит социальные сети преподавателя СПбГУ, от имени которого публиковались оскорбительные высказывания. На странице с фамилией Межевич появлялись шутки про расчленение, призывы к сбросу водородной бомбе и другие высказывания. Отметим, что человек с таким же именем и фамилией стал автором онлайн-курса "Украина: морфология и мифология", который недавно запустил СПбГУ.

Ранее мы писали, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях. Вуз проведет заседание, на котором студенты смогут рассказать об обстоятельствах случившегося, а также передать информацию о том, были ли они в итоге привлечены к административной ответственности или нет.

Фото: Piter.tv