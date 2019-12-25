Для этого надо лишь использовать витамин В4.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что учёные из СПбГУ придумали способ поиска некачественной копченой колбасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что новый метод позволяет определять не только "плохие", но и "хорошие" фенольные соединения в пищевых масел в продукции. Для этого учёные используют витамин В4. Отмечается, что это довольно доступный способ. Ведь, в производстве копченой колбасы могут использовать "жидкий дым", обнаружение которого очень дорогой и трудоёмктий процесс.

Специалисты предлагают измельчить колбасу, а залить ее органическим растворителем, а после поместить в нее бумагу с кристаллами витамина В4.

Ранее мы сообщали о том, что представители фанатской субкультуры вступились за пиццерию на проспекте Косыгина.

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